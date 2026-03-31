31 марта 2026 в 11:19

Военэксперт назвал способ защитить российские терминалы от БПЛА ВСУ

Военэксперт Дандыкин призвал усилить мобильные бригады ПВО

Фото: Социальные сети
Военный эксперт Василий Дандыкин призвал усилить мобильные бригады ПВО для защиты российских терминалов от атак беспилотников ВСУ. В беседе с NEWS.ru он отметил, что Латвия, Литва, Эстония и Финляндия, из воздушного пространства которых летят боевые дроны на Ленинградскую область, фактически становятся участниками украинского конфликта.

Это уже casus belli. Страны, из воздушного пространства которых летят БПЛА на Ленобласть — Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, становятся участниками конфликта. Эти государства выступают на стороне Украины. Может быть, стоит сбивать в их воздушном пространстве? Я бы усилил мобильные бригады ПВО, чтобы защитить российские терминалы. Эти страны еще и нам претензии предъявляют. Надо ужесточать ответные меры. Может быть, действовать превентивно. Думаю, когда погода наладится, ВСУ вновь начнут применять безэкипажные катера, подводные дроны. Летом будет много подобных инцидентов, — высказался Дандыкин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ использовали для ударов по Ленинградской области современные беспилотники модели FP-1, запускаемые через территорию прибалтийских стран. По информации канала, Литва, Латвия и Эстония предоставили свое воздушное пространство и создали специальный коридор для пролета украинских аппаратов. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
