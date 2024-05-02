Водителей обяжут добавлять на автомобильные номера российский флаг «Коммерсант»: флаг РФ станет обязательным для автомобильных номерных знаков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МВД России подготовило подправки в ГОСТ об обязательном добавлении российского триколора в правом нижнем углу автомобильного номерного знака, сообщает «Коммерсант». По данным издания, исключение сделают для красных номеров машин дипкорпуса

Отмечается, что сейчас триколор необязателен, но в Госдуме выступили с инициативой ужесточить правила. При этом тех автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что триколор на российских автомобильных регистрационных номерах сделают обязательным до конца 2024 года. По его словам, такая инициатива поступила от одного из его подписчиков.

До этого доктор юридических наук Юрий Соловьев заявлял, что триколор должен стать обязательным символом на госномерах автомобилей, чтобы поддерживать патриотический дух россиян. Документ с соответствующим предложением юрист направил на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Он отметил, что при регистрации авто в ГИБДД владелец получает номера с триколором, но частные конторы, уполномоченные изготавливать номерные знаки, могут это делать без изображения флага России. Это не способствует росту патриотического духа, уверен правовед.