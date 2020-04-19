Вирусолог рассказал об оптимистичном сценарии ситуации с COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/ebab3386-81c3-11ea-8050-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков описал, как ситуация с коронавирусом будет развиваться в РФ при соблюдении карантинных мир.

Согласно благоприятному сценарию, число новых заражённых в стране будет стремиться к нулю в начале лета. Месяц карантина — это минимальные по времени меры противодействия распространению коронавируса, так как его инкубационный период может длиться до двух недель, пояснил Волчков.

От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает десять новых, — цитирует специалиста РИА Новости.

В России на 18 апреля 36 793 подтверждённых случая COVID-19. За последние сутки заболели ещё 4785 жителей страны. 3057 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. 313 заболевшим победить коронавирус не удалось.

Как писал NEWS.ru ранее, В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки 28 пациентов, у которых был подтверждён коронавирус, скончались. Отмечается, что среди умерших — пациенты от 30 до 93 лет. Самый молодой пациент страдал от сахарного диабета. Общее число летальных случаев достигло 176.