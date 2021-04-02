Вильфанд пообещал россиянам потепление в ближайшие дни

В ближайшие пять дней в Европейскую Россию начнёт поступать тепло. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В интервью РИА Новости синоптик
На северо-западе региона температура будет выше на четыре-пять градусов, а в центре на один-два градуса. На юге тоже примерно так же, примерно на один-два градуса выше нормы, — сказал Вильфанд.
При этом специалист пообещал региону «температурную уравниловку», когда показатели термометров на Северо-Западе, в Приволжском федеральном округе и в центре страны будут держаться на одном уровне в 6–11 градусов.
К ближайшей среде, 7 апреля, температура воздуха в Центральной России вырастет до +13 градусов. В Краснодарском крае ожидается +15. Вильфанд объясняет такую сглаженность температур в разных частях страны тем, что высокие температуры за счёт выноса воздушных масс идут на северо-запад.
Резкого похолодания не ожидаем, — резюмировал Вильфанд.
Согласно прогнозам синоптиков, в ночные часы ожидается температура от нуля до минус пяти градусов.
Ранее Вильфанд дал совет москвичам успеть насладиться безопасным солнцем. Об этом писал NEWS.ru.