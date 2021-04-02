Вильфанд пообещал россиянам потепление в ближайшие дни

https://static.news.ru/photo/eb7b03b2-6578-11ea-b4e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

В ближайшие пять дней в Европейскую Россию начнёт поступать тепло. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью РИА Новости синоптик рассказал , что температура в ближайшие дни на европейской части страны окажется выше нормы, однако потепление не будет равномерным.

На северо-западе региона температура будет выше на четыре-пять градусов, а в центре на один-два градуса. На юге тоже примерно так же, примерно на один-два градуса выше нормы, — сказал Вильфанд.

При этом специалист пообещал региону «температурную уравниловку», когда показатели термометров на Северо-Западе, в Приволжском федеральном округе и в центре страны будут держаться на одном уровне в 6–11 градусов.

К ближайшей среде, 7 апреля, температура воздуха в Центральной России вырастет до +13 градусов. В Краснодарском крае ожидается +15. Вильфанд объясняет такую сглаженность температур в разных частях страны тем, что высокие температуры за счёт выноса воздушных масс идут на северо-запад.

Резкого похолодания не ожидаем, — резюмировал Вильфанд.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночные часы ожидается температура от нуля до минус пяти градусов.

Ранее Вильфанд дал совет москвичам успеть насладиться безопасным солнцем. Об этом писал NEWS.ru.