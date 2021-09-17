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Вильфанд назвал сроки возвращения тепла в Европейскую Россию

02:21, 20 сентября 2021
Вильфанд назвал сроки возвращения тепла в Европейскую Россию Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В пятницу, 25 сентября, в европейской части России ожидается потепление до 13 градусов. Однако пасмурный характер погоды не изменится. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В пятницу прогнозируется повышение температуры. Она будет в диапазоне 11–13 градусов. Конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее, — сообщил метеоролог.

При этом облачность и небольшие дожди сохранятся.

Погода несколько улучшится. После очень плохого и плохое кажется хорошим, — резюмировал Вильфанд.

Ранее россиян предупредили о приближении морозной зимы.

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