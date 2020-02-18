https://static.news.ru/photo/70e1749e-52ed-11ea-aedd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что этой зимой тёплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что является нетипичным явлением для России.

Северо-атлантическое колебание, которое обеспечивает перенос воздушных масс из Атлантики, в этом году добралось не только до Европы и Ямала, но даже до Якутии и Хабаровского края, — рассказал РИА Новости Вильфанд.

Синоптик отметил, что только в конце декабря и в январе северные потоки воздуха на непродолжительное время способствовали установлению антициклона, а всё остальное время погодой «дирижировала Атлантика». Он признался, что такие эпизоды бывали, но чтобы они растянулись на всю зиму — не припомнит.

Температурные отклонения от нормы нынешней зимой достигали 25-28 градусов, а в ближайшие пять дней этот показатель составит 16-20 градусов, — добавил Вильфанд.

Как писал NEWS.ru, полночь 19 февраля в столице стала самой тёплой за 140 лет метеорологических наблюдений. Столбики термометров в 00:00 мск показали 4,3 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд был зафиксирован почти век назад, в 1925 году, тогда воздух прогрелся до плюс 3,7 градуса. Аномальная погода сохранится в Москве ещё минимум неделю. Накануне в столице было плюс 6 градусов, что на 1,6 градуса выше рекорда 1949 года.