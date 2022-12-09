Виктор Бут рассказал, чем займется после освобождения Виктор Бут: главный план на ближайшее время — это выспаться

Фото: U.S. Mission to the OSCE

Российский предприниматель Виктор Бут сообщил РИА Новости, что главным его планом на ближайшее время является возможность выспаться. Он подчеркнул, что не спал около трех суток и уже начал ощущать провалы в реальности. Находившегося в заключении в США россиянина в четверг, 8 декабря, обменяли на отбывавшую тюремный срок в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Ощущения и планы? Ощущения такие: я уже третьи сутки как не спал ни минуты, так что уже начинаются провалы в реальности... Похоже, об ощущениях говорить пока рано, тем более о планах, надо выспаться и понять, как что произошло, и вообще что и как, — сказал Бут.

Он рассказал, что в американской тюрьме его разбудили в три часа ночи, принесли коробки и сообщили, что он должен собираться. Кроме того, представитель тюрьмы предоставила ему новую теплую одежду, за что Бут выразил ей отдельную благодарность.

По словам предпринимателя, после отъезда из тюрьмы и до момента передачи российской стороне его «кормили постоянно и много разговаривали на разные темы».

По данным МИД РФ, отбывавший срок в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием российский гражданин Виктор Бут в результате договоренности с США был обменен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Обмен произошел в аэропорту Абу-Даби.

Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке. Ордер на его арест выдал местный суд по запросу США. Россиянина обвинили в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую Штаты относят к числу террористических организаций. Через два года Бут был экстрадирован в США и в апреле 2012 года приговорен к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере $15 млн.