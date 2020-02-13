https://static.news.ru/photo/7d1d2128-4e8c-11ea-a264-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснуллин (архивное фото) Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вице-премьер Марат Хуснуллин использовал свой аккаунт в Twitter, чтобы узнать мнение россиян об ипотечных ставках. Чиновник отметил, что правительство учло «все ответы» его подписчиков.

Премьер-министр Михаил Мишустин 13 февраля назвал существующие ипотечные ставки высокими и поручил Центробанку и членам правительства предложить варианты их снижения. Днём ранее Хуснуллин опубликовал опрос о ставках, отметив, что его результаты будут «полезны для принятия решений и дальнейших действий».

Вы помогли понять реальную картину, — поблагодарил читателей Хуснуллин после заседания кабмина.

Мишустин назначил его ответственным за снижение ипотечных ставок вместе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Хуснуллин заверил подписчиков, что «будет работать на это».

Как писал NEWS.ru, средние ставки по ипотечным кредитам в РФ упали ниже 9% с начала 2020 года. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, показатели продолжат уменьшаться.