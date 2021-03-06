Вездеход-амфибию на основе ЗИЛа и ЗАЗа выставили на продажу

https://static.news.ru/photo/f7ef2cb2-7ee1-11eb-89b3-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Всего за полмиллиона сибирские мастера продают вездеход-амфибию, созданный на базе российских автомобилей ЗАЗа и ЗИЛа-157.

Как сообщил портал Car.ru, впечатляющей особенностью машины являются её огромные колеса. Само авто стоит на мостах и раме УАЗа.

Мотор и трансмиссия заимствована от «Нивы», а раздаточную коробку взяли у ГАЗ-69. Это полноприводный автомобиль с колёсами, оснащёнными большими покрышками «Авторосс» X-TRIM.

Кабина представляет собой переделанный кузов от ЗАЗ-968М, с радиаторной решеткой и капотом от грузового автомобиля 4x4 ЗИЛа-157. Передние колёсные крылья выполнены из пластика.

Кабину мастера защитили внешним каркасом, который позволяет избежать столкновений с ветвями деревьев по дороге. Есть и грузовой отсек с тентом. На лицевом бампере установлена электрическая лебёдка.

Все плюсы трёх вариантов передвижения по городу и за его пределами перечислили автомобильные эксперты. Они считают, что у каждого вида — своего авто, каршеринга и такси — есть как плюсы, так и минусы, писал NEWS.ru.