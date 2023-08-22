Ветеран «Альфы» рассказал, реально ли уничтожить газопровод Baltic Pipe Подполковник Филатов: для подрыва Baltic Pipe нужны специальные батискафы

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Подорвать газопровод Baltic Pipe удалось бы только со специальными батискафами и аппаратами для погружения, заявил NEWS.ru подполковник ФСБ в запасе, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов. По его словам, диверсии на подобных объектах невозможно осуществить с ракетами или другими приспособлениями, так как их попросту не существует.

Подрыв возможен только в случае минирования, если газопровод пролегает по дну. Нужны специальные суда, со специальными батискафами, аппаратами для погружения. Теоретически если это не глубокое залегание, можно это сделать с помощью водолазов, но это крайне маловероятно. Как правило, залегание там больше 100 метров и работать водолазам невозможно, — объяснил Филатов.

Как сообщили ранее в Министерстве обороны Польши, будет создано специальное подразделение спецназа. В его основные обязанности войдет охрана энергетической структуры на Балтике, в том числе газопровода Baltic Pipe.

Евродепутат от ФРГ Максимилиан Кра тем временем заявил, что в подрыве газопроводов «Северный поток» виноваты США. По его словам, критическая инфраструктура, от которой зависит немецкая промышленность, была повреждена стараниями Вашингтона.