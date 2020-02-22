https://static.news.ru/photo/0c2ee24a-5584-11ea-be53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Global Look Press

В Министерстве внутренних дел Великобритании сообщили, что со следующего месяца в обращение вводятся новые паспорта. Их отпечатают в Польше.

Отмечается, что контракт на печать паспортов для Соединённого Королевства на сумму 260 миллионов фунтов стерлингов выиграло подразделение французской транснациональной группы Thales. Она разместит заказ в Польше.

Британский паспорт снова станет нераздельным с нашей национальной идентичностью, — прокомментировала глава МВД Соединённого Королевства Прити Пател возвращение паспорта.

Напомним, что до выхода из Евросоюза в стране пользовались общеевропейскими удостоверениями личности.

Теперь на обложку документа вернётся герб королевства и эмблемы Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии. А сам он станет сине-золотым, как в образце 1988 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после трёх с половиной лет напряжённых переговоров и бесконечных дебатов в парламенте Соединённое Королевство 31 января наконец прекратило членство в Евросоюзе. Формально перестав быть частью ЕС, Великобритания продолжит оставаться в Таможенном союзе и едином рынке до конца этого года. При этом если Европарламент примет новый закон, Лондон тоже будет обязан ему подчиняться в переходный период, несмотря на то что не участвовал в его принятии.