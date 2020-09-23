Ведущая Скабеева жёстко отреагировала на слова украинского политика о Крыме

https://static.news.ru/photo/7d36b3d8-fdbc-11ea-87e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире канала «Россия 1» резко ответила на обвинения бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко о Крыме.

Гость студии заявил, что НАТО учится воевать у украинцев и готова при необходимости помочь стране в противостоянии с Россией. При этом политик возложил на Москву ответственность за приход Североатлантического альянса на Украину и отметил, что РФ «влезла» в Крым.

Этого бы не было, если бы на границе Украины и России по-прежнему выставляли столы с белой скатертью, — заявил Ковтуненко.

Скабеева ответила, что в России всё отлично.

Крым российский, а вам натовцы разрешают прыгать с их вертолётов, — цитирует ведущую РИА Новости.

Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле, находясь с гастролями в Одессе, заявила, что ни за какие гонорары не поедет выступать в Крым. В соцсетях слова артистки произвели эффект разорвавшейся бомбы. Все граждане РФ от мала до велика осудили Вайкуле, а самые недовольные предложили запретить въезд в Россию высокомерной певице, писал NEWS.ru.