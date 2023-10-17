Васильев отреагировал на возвращение «Модного приговора» в эфир Васильев заявил, что рад возвращению «Модного приговора» в эфир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Васильев

Историк моды Александр Васильев в разговоре с NEWS.ru признался, что рад возвращению программы «Модный приговор» в эфир Первого канала. Он заявил, что не обижен и не расстроен, что не будет ведущим шоу.

Я не расстроен. Я очень рад, что мода не умерла, несмотря на все потери — уход Зайцева, Юдашкина. Возобновляется новая программа. Я уверен, что вся команда настолько профессиональна, что она точно справится, имея такой огромный опыт. Программе уже 15 лет, — сказал Васильев.

Ранее сообщалось, что «Модный приговор» скоро появится в телевизионном эфире Первого канала. Съемки пройдут в конце октября. Отмечается, что в шоу вернется Юлия Барановская, также обсуждается участие Эвелины Хромченко. По данным KP.RU, Васильева не будет в «Модном приговоре» из-за «антипатриотичных высказываний».

До этого Васильев рассказал, что живет в России и рад в ней работать, но в ряде городов его появление категорически не приветствуется. При этом он заявил, что в его проблемах виновата некая влиятельная дама. По словам историка моды, в результате собственного расследования он выяснил, что это месть со стороны отвергнутой им женщины, имеющей «влияние в верхах власти».