Вакцину центра Чумакова планируют зарегистрировать 20 февраля

https://static.news.ru/photo/f35b9b46-71f2-11eb-a55a-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вакцину от коронавирусной инфекции «КовиВак», разработанную специалистами Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, планируют зарегистрировать в РФ 20 февраля. В широкомасштабном тестировании препарата примут участие три тысячи добровольцев.
Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года, — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
В ходе первой фазы исследований этой вакцины были привиты 200 добровольцев. Нежелательных реакций у них выявлено не было. Вторая фаза испытаний стартовала в декабре 2020 года в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове с участием 200 добровольцев.
Документы для регистрации вакцины «КовиВак» поступили в Минздрав РФ 20 января.
Как писал NEWS.ru, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о старте третьей фазы испытаний вакцины «Спутник Лайт», первой прививки от коронавируса, не требующей второго визита в поликлинику.
18 февраля о начале международных клинических испытаний «Спутника Лайт» в Москве заявил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что в Москве исследования будут проводиться на базе 10 поликлиник, записаться для участия в исследованиях смогут все желающие старше 18 лет. Он напомнил, что после прививки иммунитет к коронавирусу начнёт формироваться через неделю после укола, а полная защита организма от коронавируса установится на четвёртую неделю после вакцинации.