Вакцину центра Чумакова планируют зарегистрировать 20 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Германии не смогли дать ни одного ответа по существу на запросы Москвы по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального, а все показания представителей ФРГ путаются и противоречат друг другу, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она добавила, что Берлин продолжает скрывать подробности лечения Навального, детали экспертизы, улики и прочую информацию в деле об отравлении основателя ФБК (признан в РФ иноагентом. — NEWS.ru) даже от собственных...