В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детском саду «Рябинка»

В Ульяновской области мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» с ружьём и открыл огонь по детям и воспитателям, сообщает Telegram-канал «112». По данным местных властей, погибли четверо человек, в числе которых двое детей и нянечка. После содеянного мужчина покончил с собой. Личность «ульяновского стрелка», мотив и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Согласно неподтверждённым данным, мужчина, вооружившись зарегистрированным на него же ружьём Иж-27, пришёл в детсад во время тихого часа, пока все дети спали в кроватях. Как пишет Baza, трагедия произошла в посёлке Вешкайма. Вооружённый мужчина с лёгкостью прошёл в детсад через парадную дверь, так как в учреждении нет охранника. Сначала злоумышленник толкнул сотрудницу детсада Ольгу Митрофанову, которая в тот момент мыла крыльцо, а затем выстрелил в пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку.

Власти Ульяновской области подтвердили гибель четырёх человек, в числе которых двое детей, воспитательница и сам «ульяновский стрелок», передаёт «Интерфакс».