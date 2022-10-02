В тыловых районах СВО началась боевая подготовка мобилизованных

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Мобилизованные из запаса россияне начали проходить интенсивную подготовку в тыловых районах специальной операции, сообщает Министерство обороны России. Отмечается, что подготовку также проходят добровольцы. В ведомстве уточнили, что служащие закрепляют практические навыки ведения боевых действий в условиях городской или промышленной застройки и пересеченной местности.

Прибывших на учения объединяют в роты (батареи) и взводы для отработки согласованных действий. Участники групп выполняют различные тактические приемы, тренируются вести стрельбу из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов, — рассказали в Минобороны.

В министерстве добавили, что после завершения подготовки призывники и добровольцы приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий.

Минобороны Франции проведет учебную миссию для украинских солдат на базах в Польше в рамках принятых летом мер Евросоюза, сообщило ранее издание Le Monde. Французских военных разместят в Польше, где они проведут пятинедельную подготовку в специальных армейских лагерях. Генштаб якобы заявил о своем желании «действовать быстро и быть готовым к работе до конца 2022 года». «Консультации всё еще продолжаются», уточнили изданию в Минобороны Франции.