В Тверском суде оценили новость о смягчении меры пресечения ректору РАНХиГС В Тверском суде Москвы не подтвердили намерение следователя смягчить меру пресечения ректору РАНХиГС

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Ректор РАНХиГС Владимир Мау

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау, который обвиняется в хищениях, пока никто не изменял меру пресечения, решение по этому вопросу будет принято на заседании Тверского суда Москвы 5 августа, рассказали NEWS.ru в пресс-службе суда. На данный момент следователь попросил суд продлить домашний арест. Ранее источник РИА Новости сообщил, что следователь смягчил меру пресечения Мау, заменив домашний арест подпиской о невыезде. Причины, по которым принято решение смягчить меру пресечения, не уточняются.

Ему никто ничего не смягчил. У нас только назначено судебное заседание по этому вопросу на 5 августа. На данный момент следователь вышел с ходатайством в суд о продлении домашнего ареста, но ходатайство еще не разрешено, — рассказали в пресс-службе.

О задержании ректора РАНХиГС Мау и предъявлении ему обвинения стало известно 30 июня. 28 июня его вызвали на допрос, затем с его участием проводились следственные действия, в том числе велись обыски.

Впоследствии ректора РАНХиГС отправили под домашний арест. В Тверском суде Москвы стало известно, что показания против него дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова, по делу которой «о мошенничестве в крупном размере» и проходит Мау.

Расследование по делу Раковой ведется с 2021 года по факту возможного хищения средств при реализации госконтрактов в сфере образования в период ее пребывания на посту замглавы Минпросвещения РФ.