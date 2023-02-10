В театре Моссовета назвали причину увольнения Филиппенко Худрук театра Моссовета Марчелли: причиной ухода Филиппенко стало лечение за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уход народного артиста России Александра Филиппенко из театра Моссовета был плановым. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра Евгений Марчелли. По его словам, актер заранее предупредил руководство о длительном лечении за границей.

Александр Георгиевич Филиппенко является приглашенным артистом театра Моссовета. Он заранее предупредил театр о том, что планирует выехать на длительное лечение за границу, вводы на его роли были сделаны в плановом режиме в соответствии с репертуаром театра, — пояснил Марчелли.

Филиппенко был задействован в спектаклях театра Моссовета «Три сестры», «Дядя Ваня», «Укрощение строптивой», «Шекспиргамлет». За время актерской карьеры он снялся более чем в сотне фильмов, среди которых «Мастер и Маргарита», «Трудно быть богом», «Убить дракона».

Ранее СМИ сообщили, что Филиппенко был уволен из театра и эмигрировал из России. Как рассказала его дочь Александра, отъезд отца связан с его позицией по Украине.

В мае 2022 года Филиппенко опубликовал фотографию, на которой он сидит за столом в украинской вышиванке.

13 января стало известно, что народный артист России Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева уволены из МХТ имени Чехова. По данным СМИ, приказ об увольнении подписал худрук театра Константин Хабенский. Причиной увольнения супругов газета называет публичные высказывания артиста относительно спецоперации на Украине и «антироссийские настроения» в целом.

Депутат Госдумы Сергей Соловьев назвал Назарова и Васильеву четой подлецов за то, что они публично раскритиковали спецоперацию на Украине. По мнению парламентария, таким артистам надо запретить выступать перед российской аудиторией.