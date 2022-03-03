Депутат ГД: средства ПВО РФ уничтожили ракету в небе над Таганрогом

Депутат Госдумы Виктор Володацкий сообщил, что причиной взрыва, произошедшего в небе над Таганрогом, стало попадание российской системы ПВО «Панцирь» в ракету «Точка-У», запущенную со стороны Украины. Он добавил, что пострадавших нет, передаёт «Интерфакс».
Мои коллеги, депутаты Госдумы, подтверждают, что ракета полетела со стороны Украины в сторону аэродрома имени Бериева в Таганроге, наши «Панцири» её отработали, и она не долетела, — сказал Водолацкий.
Он
Водолацкий и ряд других депутатов Госдумы находятся в Ростовской области, участвуя в организации приёма и размещения беженцев из Донбасса.
Согласно сведениям, взрыв
По словам очевидцев, звук был похож на взрыв бомбы. По их словам, громкий взрыв они услышали около 14:30. Некоторые видели момент падения осколков ракеты. Они также сообщили, что во многих домах дрожали окна.
Российский Таганрог расположен примерно в 170 километрах от Донецка — столицы Донецкой Народной Республики. На её территории проходит в эти дни спецоперация войск РФ по защите Донбасса.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о сбитой ночью над городом Харцызском ракете, выпущенной из тактического комплекса «Точка У». Как отмечается в Telegram-канале штаба, в ней мог содержаться фосфор. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, выпущенная вооружёнными силами Украины ракета была нацелена на территорию России.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам президент РФ Владимир Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.