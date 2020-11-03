В Совфеде поддержали новый порядок назначения руководителей СВР и ФСБ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Почты России» после того, как компания не прекратила взимать надбавки к тарифам за услуги почтовой связи в труднодоступных населённых пунктах страны.

В ведомстве уточнили, что дело открыто по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Организация должна была отказаться от дополнительной надбавки в размере 100% к сумме оплаты за всю массу посылки...