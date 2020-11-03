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В Совфеде поддержали новый порядок назначения руководителей СВР и ФСБ

11:40, 03 ноября 2020 47
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон о новом порядке назначения руководителей ФСБ и Службы внешней разведки. Документ был разработан в развитие принятых летом поправок в Конституцию РФ.

Согласно закону, теперь президент перед назначением будет консультироваться по данным кандидатурам с Совфедом.

Поправки вносятся в статьи 1 и 16 федерального закона «О федеральной службе безопасности» и статьи 12 и 17 федерального закона «О внешней разведке», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Совфед одобрил внесённый в парламент президентом закон «О Конституционном суде» (КС). Документ предусматривает, что председатель КС и его заместители могут назначаться не из состава суда. Закон также запрещает судьям КС критиковать в СМИ и Интернете решения Конституционного суда, а также высказывать собственную позицию по вопросу, который может стать предметом рассмотрения.

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