В Совфеде оценили вероятность военных ударов по России

Военных ударов по России не будет, заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с изданием Lenta.ru. По его словам, другие страны осознают риски таких действий и даже Украина решится разве что на диверсии.

Удары по России со стороны других государств невозможны. Ведь они прекрасно осознают все риски возможного противостояния. Что касается Украины, то здесь риски очень невысоки, тем не менее, отдельные проявления могут быть. В частности, очень серьезно стоит относиться к возможным попыткам диверсий. В этих вопросах всем нужно быть очень консолидированными и внимательно наблюдать за всеми возможными проявлениями, — сказал Цеков.

Он добавил, что диверсии возможны только единичные, массовыми они не будут.

Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил об ударах по военной инфраструктуре Украины. В Минобороны России заверили, что угрозы для населения Украины нет, удары по городам не наносятся. В ведомстве пояснили, что выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы, авиацию ВСУ. С этой целью применяются высокоточные средства поражения.

В ночь на 24 февраля в районе Киева, Харькова, Одессы и других украинских городов прогремели взрывы. В ВСУ заявили, что по штабам и командным центрам наносятся удары баллистическими и крылатыми ракетами.