В Совфеде оценили перспективы российского винного туризма Сенатор Кондратенко: винный туризм в России является очень перспективным направлением

Фото: Роман Денисов/Russian Look

Винный туризм в России является очень перспективным направлением, сообщил член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко «Радио 1». Так он прокомментировал подготовку законопроекта, по которому на участках из федерального реестра виноградопригодных земель разрешат создавать туристическую инфраструктуру.

Суть законопроекта в том, чтобы позволить сельхозпроизводителям организовывать на территории виноградников и виноделен объекты винного туризма. Это очень перспективное направление. На самом деле, такой туризм уже давно пользуется спросом. Люди хотят видеть, как производится вино, как выращивается виноград. Люди хотят разбираться в вине, — сказал Кондратенко.

Он добавил, что в развитии такого туризма заинтересованы и Министерство сельского хозяйства, и общественные организации, и палаты парламента. Активная работа над инициативой, по словам Кондратенко, начнется в осеннюю сессию.

Управляющий партнер консалтинговой компании SMG Consulting Андрей Стась ранее сообщил, что вместо походов в торговые центры и кинотеатры граждане теперь предпочитают чаще читать книги и выпивать. Так он прокомментировал новость о рекордном росте потребления алкоголя в России.