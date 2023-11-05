В СК назвали населенные пункты ДНР, пострадавшие от обстрелов ВСУ ВСУ обстреляли Горловку и Донецк

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Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видеоотчет представителя Следственного комитета (СК) РФ о последствиях обстрелов населенных пунктов ДНР со стороны ВСУ. Согласно опубликованным данным, от украинских атак пострадала Горловка, а также Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка.

От указанных обстрелов повреждены три домостроения в Кировском районе города Донецка и один объект гражданской инфраструктуры. Обстрелы велись с применением артиллерии, — сообщили в СК.

Ранее начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов сообщил, что Украина готовится к нанесению масштабных ударов по регионам России зимой с помощью беспилотников. По его словам, атакам будут подвергаться приграничные регионы России и Крым.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что ВСУ пытались атаковать Крымский мост. По его словам, в районе города Керчи прозвучали взрывы. В Минобороны России не комментировали данную информацию. Позже военный корреспондент отметил, что атака отбита, а мост не поврежден. Задымление он назвал результатом падения обломков перехваченной ракеты.