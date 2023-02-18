В Сеть утекли кадры пуска «Калибров» с Черного моря

Фото: Министерство обороны РФ

В Сети появились видеокадры пусков ракет крылатых ракет «Калибр» с Черного моря. Видео опубликовал Telegram-канал Readovka, который утверждает, что удары этими снарядами будут наноситься по критической инфраструктуре Украины в рамках операции «возмездие».

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения катера с десантом ВСУ. Катер был поражен из гаубиц Д-20 при попытке перебраться с правого на левый берег Днепра. Для корректировки удара применялись беспилотники. В результате катер с украинским десантом был потоплен.

До этого российское военное ведомство впервые показало видео работы самоходных артиллерийских орудий «Хоста» в зоне спецоперации. В ведомстве отметили, что основными преимуществами этих САО являются мобильность и возможность работы различными снарядами. Кроме того, установки могут наносить удары с близкого расстояния для поддержки пехоты.