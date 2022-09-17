В РПЦ назвали возможное место встречи патриарха и папы Митрополит Антоний: встреча предстоятеля РПЦ и папы римского могла бы пройти в Иерусалиме

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Площадкой для предполагаемой встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска мог бы стать Иерусалим. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Он отметил, что эта встреча была бы «важной и полезной», однако в настоящее время «мяч на стороне Ватикана».

Антоний встречался в папой Франциском на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего 13–15 сентября в Казахстане. Он рассказал, что в ходе встречи понтифик заявил о возможной перспективе встречи с патриархом.

Вопрос о месте ее проведения должны решить папа и патриарх, а также уполномоченные ими помощники, которые, если вторая встреча будет запланирована, должны будут ее проработать. Но, на мой взгляд, Иерусалим мог бы быть очень хорошим местом, потому что это город, священный для всех христиан, — сказал митрополит.

Он добавил, что общение патриарха и папы в нынешней сложной мировой ситуации «могло бы быть важным и полезным». Однако подобной встрече должна предшествовать серьезная подготовка, а по ее итогам следует выпустить «важный, результативный документ, совместное заявление».

Антоний напомнил. что встреча двух предстоятелей могла состояться минувшим летом, однако Ватикан в одностороннем порядке свернул подготовку.

Консультации о встрече лидеров церквей сегодня не ведутся. Сейчас мяч на стороне Ватикана, — резюмировал представитель РПЦ..

Первая в истории встреча глав РПЦ и Католической церкви состоялась в 2016 году. Она прошла в Гаване.

Ранее папа римский Франциск заявил, что поставки оружия на Украину для защиты страны не противоречат моральным принципам. Такое политическое решение может быть приемлемым. Защита законна, отметил он и напомнил о понятии любви к родине. При этом он добавил, что подобные действия будут аморальными, если имеют намерение спровоцировать большую войну.