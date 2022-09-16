Поставки оружия на Украину для защиты страны не противоречат моральным принципам, заявил папа римский Франциск, передает Reuters. Такое политическое решение может быть приемлемым. Защита законна, отметил он и напомнил о понятии любви к родине.
Это политическое решение, которое может быть моральным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях морали. Но [оно] аморальное, если есть намерение спровоцировать еще большую войну, — сказал Франциск.
Он добавил, что государствам нужно больше размышлять над причинами конфликтов, которые происходят все чаще.
При этом России и Украине не стоит отказываться от переговоров, даже если вести их очень тяжело, поскольку иначе вопрос может оказаться и вовсе нерешаемым, считает папа.
Это всегда шаг вперед с протянутой рукой, всегда. Потому что в противном случае мы закрываем единственную разумную дверь к миру, — объяснил понтифик.
Ранее Франциск заявил, что человечество вступило в эпоху третьей мировой войны. Рассуждая о годовщине вторжения немецких войск в Польшу в 1939 году, понтифик призвал людей обратиться к опыту прошлого. Именно так, по мнению папы римского, человечество может взрастить представления о мире в себе, семье и обществе.