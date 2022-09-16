Папа римский поддержал поставки оружия Украине для защиты Папа римский Франциск: поставки оружия для защиты не противоречат моральным принципам

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Папа римский Франциск

Поставки оружия на Украину для защиты страны не противоречат моральным принципам, заявил папа римский Франциск, передает Reuters. Такое политическое решение может быть приемлемым. Защита законна, отметил он и напомнил о понятии любви к родине.

Это политическое решение, которое может быть моральным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях морали. Но [оно] аморальное, если есть намерение спровоцировать еще большую войну, — сказал Франциск.

Он добавил, что государствам нужно больше размышлять над причинами конфликтов, которые происходят все чаще.

При этом России и Украине не стоит отказываться от переговоров, даже если вести их очень тяжело, поскольку иначе вопрос может оказаться и вовсе нерешаемым, считает папа.

Это всегда шаг вперед с протянутой рукой, всегда. Потому что в противном случае мы закрываем единственную разумную дверь к миру, — объяснил понтифик.

Ранее Франциск заявил, что человечество вступило в эпоху третьей мировой войны. Рассуждая о годовщине вторжения немецких войск в Польшу в 1939 году, понтифик призвал людей обратиться к опыту прошлого. Именно так, по мнению папы римского, человечество может взрастить представления о мире в себе, семье и обществе.