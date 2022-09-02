Папа римский заявил, что человечество вступило в третью мировую войну

Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Человечество вступило в эпоху третьей мировой войны, заявил папа римский Франциск, сообщает «Страна.ua». Рассуждая о годовщине вторжения немецких войск в Польшу в 1939 году, понтифик призвал людей обратиться к опыту прошлого. Именно так, по мнению папы римского, человечество может взрастить представления о мире в себе, семье и обществе.

Завтра вы вспомните годовщину начала Второй мировой войны, которая так болезненно отразилась на польском народе. А сегодня мы переживаем третью. Пусть память о прошлом опыте подтолкнет вас к культивированию мира в себе, в семье, в общественной и международной жизни, — высказался понтифик.

Папа римский также заявил, что в Ватикане «по-особому молятся за украинский народ» в контексте «ожидания мира».

Ранее бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол назвал папу римского «интеллектуально ограниченным» из-за его слов о причинах спецоперации на Украине. Политик добавил, что своими заявлениями об ответственности НАТО за эскалацию конфликта понтифик «сделал подарок» России. Он допустил, что папа Франциск демонстрирует антизападные настроения из-за своего происхождения.