В российских школах впервые пройдет акция «Бессмертный полк»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торжественная линейка, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в российских школах 4 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росдетцентр. На внеурочных занятиях «Разговоры о важном» пройдет акция «Бессмертный полк»,

Учебный день 4 мая 2023 года во всех школах страны начнется с торжественной линейки, посвященной 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Подробно о событиях 1941-1945 годов учащиеся, педагоги и родители будут говорить также на внеурочных занятиях «Разговоры о важном». На этот раз праздничные мероприятия в школах впервые пройдут в формате «Бессмертного полка», — говорится в сообщении.

На линейке учащиеся поднимут портреты своих предков, почтут их память минутой молчания. В классах ученики расскажут истории подвигов, стихи военной поры и песни. Школьникам покажут видеообращения ветеранов войны. Кроме того, дети посетят школьные музеи, где познакомятся с историческими артефактами.

Организаторы акции «Бессмертный полк» отменили в этом году свои акции в традиционном формате из-за рисков, связанных с безопасностью. В МВД предложили разместить на машинах портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, их ордена и медали, а также историю подвигов.