В российских аптеках закончился популярный антидепрессант РБК: в российских аптеках возник дефицит антидепрессантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аптеках почти не осталось популярного антидепрессанта, производимого американской компанией Elli Lilly, передает РБК со ссылкой на данные онлайн-агрегатора «Мегаптека». Согласно сервису, в Москве препарат можно было найти лишь в четырех из 2,4 тысячи точек. При этом Министерство здравоохранения РФ заявляет, что поставки не прекращались.

Как отметило издание, сотрудники аптек сообщают, что последняя партия пришла в июне. Сейчас же лекарства нет ни складах, ни у поставщиков.

Речь идет о препарате, назначаемом для лечения депрессий, обсессивно-компульсивных расстройств и нервных булимий. Лекарство вышло на рынок в конце 1980-х годов, после чего стало крайне популярным среди психиатров. Его преимущество над другими аналогами заключалось в отсутствии побочных эффектов. Кроме того, его разрешалось принимать на длительной основе.

Американская компания-производитель заявила о прекращении поставок в марте прошлого года. В заявлении уточнялось, что речь идет только о «неосновных» препаратах.

Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев 2023 года доля импортных лекарств в аптеках снизилась на 20,3%. Ассортимент иностранных препаратов сокращается уже на протяжении нескольких лет. Так, за пять лет он уменьшился на 35%.