В России захотели запретить чиновникам и депутатам иметь дома за границей «Известия»: в России захотели запретить чиновникам и депутатам иметь дома за границей

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

В Государственную думу РФ в ближайшее время будет внесён законопроект, который может установить запрет на покупку недвижимости чиновниками и депутатами, пишут «Известия». Автором инициативы выступил депутат от КПРФ Сергей Обухов. Отмечается, что в случае принятия запрет будет действовать на покупку недвижимости, которая находится на территории стран НАТО или тех государств, которые собираются вступить в альянс.

У госаппарата не должно быть двойной лояльности. Ни гражданств, ни счетов, ни недвижимости и прочих «запасных аэродромов» за границей, — рассказал изданию Обухов.

В тексте законопроекта указано, что запрет также каснётся супругов и несовершеннолетних детей российских чиновников и депутатов.

Ранее стало известно, что Министерство труда РФ в рамках разработанных антикоррупционных поправок в российском законодательстве обяжет директоров учебных заведений и главврачей отчитываться о своих расходах. В списке оказались чиновники, а также руководителей государственных и муниципальных учреждений, их супруги и несовершеннолетние дети. Мера затронет до 206,6 тысячи россиян. Отмечается, что законопроект был одобрен на заседании правительственной комиссии 19 июля.