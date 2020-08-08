В России за сутки выявлено 77 смертей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/92d098a2-da13-11ea-b25b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки выявлено 77 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число смертей от болезни достигло отметки в 14 931.

Также за сутки было выявлено 5189 случаев заражения в 84 регионах. Всего в стране зафиксировано 887 536 инфицирований в 85 регионах.

По выздоровлении из больниц были выписаны 3215 пациентов. Общее число выздоровевших с начала эпидемии — 693 422.

По состоянию на воскресенье, 9 августа, в мире более 19,6 млн заразились коронавирусом, более 727 тыс. умерли, более 11,9 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 4 998 105 человек, на втором Бразилия — 3 012 412, на третьем Индия — 2 153 010.

На 9 августа в России — 887 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 931 летальный исход, выздоровело 693 422 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, Правительство РФ одобрило выделение средств на выплаты медицинским и иным работникам за выполнение особо важных работ, связанных с оказанием помощи больным коронавирусом.