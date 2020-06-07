В России за сутки коронавирусом заболели 8 985 человек

https://static.news.ru/photo/3c72870e-a95d-11ea-8938-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 8 985 жителей российских регионов. Общее число заразившихся COVID-19 в стране выросло до 476 658 человек.

По состоянию на 8 июня, в России выявлено 476 658 заболевших (+8 985 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Число выздоровевших от инфекции в России выросло до 230 688 человек (+3 957 за сутки), скончались от коронавируса 5 971 человек (+112 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за предыдущие сутки число случаев заражения коронавирусом в мире возросло более чем на 136 тысяч. Общее количество заболевших приближается к 6,8 млн человек. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали более 397 тысяч человек. Лидируют по распространению инфекции страны Северной и Южной Америки, где в общей сложности насчитывается более 3,2 млн заболевших. Меньше всего заражённых, по данным организации, на Африканском континенте — 131, 3 тысячи.