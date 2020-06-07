За сутки COVID-19 в мире заразились более 136 тысяч человек

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в мире возросло более чем на 136 тысяч. Общее количество заболевших приближается к 6,8 млн человек. Об это сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
За 24 часа скончались более 4,5 тысяч заразившихся. Всего же с начала пандемии жертвами инфекции стали более 397 тысяч человек,
ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, которые предоставляются властями государств.
Лидируют по распространению инфекции станы Северной и Южной Америки, где в общей сложности насчитывается более 3,2млн заболевших. Меньше всего заражённых, по данным организации, на африканском континенте — 131, 3 тысячи.
В России, согласно последним данным, выявлено 467,6 тысячи случаев заражения. Справились с болезнью 226,7 тысячи человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи заразившихся.
Ранее NEWS.ru писал, что в Саудовской Аравии количество зафиксированных случаев COVID-19 превысило 100 тысяч. За последние сутки там заразились более трёх тысяч жителей. При этом власти королевства планируют практически полностью отменить ограничительные меры с 21 июня.
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