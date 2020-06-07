Число заразившихся COVID-19 в Саудовской Аравии перевалило за 100 тысяч

https://static.news.ru/photo/4e087850-a8c9-11ea-9225-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Количество зафиксированных в Саудовской Аравии случаев заражения коронавирусом превысило 100 тысяч. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны.

Согласно последним данным, за сутки количество заболевших возросло на 3045 человек, а общее количество инфицированных составило 101,9 тысячи человек.

С начала пандемии в королевстве скончались 712 заболевших коронавирусом, выздоровели 72,8 тысячи пациентов, сообщается на сайте ведомства.

В конце мая власти Саудовской Аравии запустили первый этап смягчения ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. Был значительно сокращён комендантский час и разрешены внутренние авиаперелёты.

Как писал NEWS.ru, с 21 июня в королевстве намерены полностью отменить карантинные меры. Комендантский час сохранится только в Мекке.

В мире насчитывается более 7 млн инфицированных COVID-19, более 403,9 тысячи погибли, более 3,4 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 467,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 226,7 тысячи человек, 5,8 тысячи умерли.