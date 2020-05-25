В Саудовской Аравии в июне отменят комендантский час

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Саудовская Аравия в последнюю неделю мая начнёт ослаблять ограничения на передвижения и поездки, введённые из-за пандемии коронавируса. Строгие меры, направленные на сдерживание распространения инфекции, были введены в стране в марте.

Ограничения будут сняты в три этапа, в ходе последнего из которых 21 июня будет отменён комендантский час везде, кроме Мекки. Когда верующие смогут восстановить паломничество, не сообщается.

Первый этап снятия ограничений начнётся 28 мая, 24-часовой комендантский час сократят, он будет действовать с 15:00 до 06:00 ежедневно по всей стране. Также будет разрешено возобновление свободного движения между регионами.

С 30 мая жители страны смогут свободно передвигаться в период с 06:00 до 20:00. Под запретом останутся международные рейсы, однако внутренние перелёты будут разрешены.

В королевстве зарегистрировано 74 795 случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 399 человек, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru, причиной роста числа заболевших COVID-19 в Саудовской Аравии остаётся нежелание граждан соблюдать самоизоляцию.