В Саудовской Аравии в июне отменят комендантский час

Саудовская Аравия в последнюю неделю мая начнёт ослаблять ограничения на передвижения и поездки, введённые из-за пандемии коронавируса. Строгие меры, направленные на сдерживание распространения инфекции, были введены в стране в марте.
Ограничения будут сняты в три этапа, в ходе последнего из которых 21 июня будет отменён комендантский час везде, кроме Мекки. Когда верующие смогут восстановить паломничество, не сообщается.
Первый этап снятия ограничений начнётся 28 мая, 24-часовой комендантский час сократят, он будет действовать с 15:00 до 06:00 ежедневно по всей стране. Также будет разрешено возобновление свободного движения между регионами.
С 30 мая жители страны смогут свободно передвигаться в период с 06:00 до 20:00. Под запретом останутся международные рейсы, однако внутренние перелёты будут разрешены.
В королевстве зарегистрировано 74 795 случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 399 человек,
Как писал NEWS.ru, причиной роста числа заболевших COVID-19 в Саудовской Аравии остаётся нежелание граждан соблюдать самоизоляцию.
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