Ближний Восток

В Саудовской Аравии коронавирусом заразились ещё 2736 человек

17:22, 17 мая 2020
Фото: Hendrik Schmidt/dpa​​​​​​​/Global Look Press

К 55 тысячам приближается число случаев заражения COVID-19 в Саудовской Аравии. За сутки выявлены ещё 2736 заболевших. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Как сообщили в ведомстве, за последние сутки в королевстве общее число случаев заражения в Саудовской Аравии достигло 54 752, выздоровели 25 722 человека, умерли 312.

Саудовская Аравия является лидером среди арабских стран по числу заболевших коронавирусом. До этого представитель минздрава Мухаммед аль-Абдель аль-Али заявил, передаёт РИА Новости, что причиной роста числа заболевших остается нежелание граждан соблюдать самоизоляцию, а также встречи семей во время Рамадана.

Как писал NEWS.ru, на Мадагаскаре умер первый пациент с коронавирусом.

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