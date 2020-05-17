В Саудовской Аравии коронавирусом заразились ещё 2736 человек

https://static.news.ru/photo/386bf474-984b-11ea-aa1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa​​​​​​​/Global Look Press

К 55 тысячам приближается число случаев заражения COVID-19 в Саудовской Аравии. За сутки выявлены ещё 2736 заболевших. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Как сообщили в ведомстве, за последние сутки в королевстве общее число случаев заражения в Саудовской Аравии достигло 54 752, выздоровели 25 722 человека, умерли 312.

Саудовская Аравия является лидером среди арабских стран по числу заболевших коронавирусом. До этого представитель минздрава Мухаммед аль-Абдель аль-Али заявил, передаёт РИА Новости, что причиной роста числа заболевших остается нежелание граждан соблюдать самоизоляцию, а также встречи семей во время Рамадана.

Как писал NEWS.ru, на Мадагаскаре умер первый пациент с коронавирусом.