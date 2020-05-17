В Саудовской Аравии коронавирусом заразились ещё 2736 человек

К 55 тысячам приближается число случаев заражения COVID-19 в Саудовской Аравии. За сутки выявлены ещё 2736 заболевших. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.
Как сообщили в ведомстве, за последние сутки в королевстве общее число случаев заражения в Саудовской Аравии достигло 54 752, выздоровели 25 722 человека, умерли 312.
Саудовская Аравия является лидером среди арабских стран по числу заболевших коронавирусом. До этого представитель минздрава Мухаммед аль-Абдель аль-Али заявил,
Как писал NEWS.ru, на Мадагаскаре умер первый пациент с коронавирусом.
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