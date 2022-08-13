В России впервые с марта выявили свыше 28 тысяч случаев COVID за сутки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусом составил 28 694 случая, такой показатель фиксируется впервые с марта, это почти на 900 больше, чем днем ранее. Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, за сутки госпитализирован 2761 человек, в то же время из больницы выписаны 16 874 человека.

В общей сложности с начала пандемии российские врачи вылечили от коронавируса 18,1 млн жителей страны.

В Москве число новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 7147. Госпитализированы 324 человека, выздоровели — 6113, скончались — 23. Столица остается лидером в России по уровню заболеваемости. Наряду с ней в первую тройку входят Санкт-Петербург и Подмосковье.

Ранее исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса — «дельтакрон», который представляет собой гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». По словам американского ученого-генетика Дмитрия Прусса, ни в одной другой стране мира этот вид COVID-19 пока не выявлен.

В России выявили уже шесть случаев «дельтакрона», пять из них обнаружено в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Пациенты, у которых выявили новый вариант коронавируса, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась.