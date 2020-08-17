В России вводят список запретов для аптек из-за стоимости лекарств

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Ограничить влияние крупных аптечных сетей на российский рынок фармацевтики предлагает «Единая Россия». Сделать это планируется с помощью установления «потолка» присутствия крупных компаний в городах и сёлах в пределах 20% от общего числа. Об этом сообщил секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак.

Единороссы считают, что таким образом получится установить здоровую конкуренцию и, как следствие, снизить цены на препараты.

Предлагаем законодательно установить понятие аптечной сети и ограничить её долю на рынке в границах одного административно-территориального образования 20%. Это позволит не допустить монополизации и, соответственно, должно позитивно сказаться на ценах, — сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак агентству URA.ru.

Кроме того, партия считает, что вознаграждение аптечной сети за продвижение аптечных препаратов нужно ограничить 5%. Сейчас размер такого «отката» составляет примерно от 10 до 30% от стоимости лекарств. Турчак пояснил, что всё это так или иначе увеличивает стоимость лекарств. При этом «Единой России» призвали аптеки рассказывать покупателям о наличии российских аналогов зарубежных препаратов. Это поможет стимулировать конкуренцию и дать покупателям возможность выбирать.

По мнению директора «Альфа-мед» и члена общественного совета партпроекта «Здоровое будущее» Андрея Кацая, такие изменения в законодательстве помогут мелким аптекам выжить, конкурируя с крупными сетями.