В России успешно испытали оружие против главной угрозы для БМП «Высокоточные комплексы» успешно испытали на БМП системы подавления FPV-дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», успешно протестировал системы подавления FPV-дронов, встроенных в боевые машины пехоты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. В настоящее время решается вопрос о снабжении БМП этим оборудованием.

Испытания некоторых образцов систем локальной РЭБ проведены с обнадеживающими результатами. В настоящее время ведутся работы по включению таких систем в состав оборудования БМП, — рассказали в компании.

Как подчеркнули представители холдинга, FPV-дроны — это серьезная угроза для боевых машин пехоты. Защита от этого вида беспилотных летательных аппаратов является приоритетной задачей для обеспечения живучести техники.

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