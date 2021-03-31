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В России создали препарат от коронавируса на основе плазмы переболевших

16:01, 01 апреля 2021

Минздрав России зарегистрировал препарат «Ковид-глобулин», созданный на основе плазмы крови переболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха», дочерняя компания которого занималась разработкой препарата.

Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат «КОВИД-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа, — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Отмечается, что для разработки лекарственного средства столичные медучреждения передали корпорации 2,5 тонны биоматериала переболевших москвичей.

Как сообщал NEWS.ru, по данным на утро 1 апреля, в России за последние 24 часа выявили 9169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 13,3% новых пациентов недуг протекает без клинических проявлений. С учётом последней информации, с начала пандемии в РФ заражение коронавирусом диагностировали у 4 554 264 человек.

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