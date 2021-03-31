В России создали препарат от коронавируса на основе плазмы переболевших

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала снижение предельной цены на вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» с 9542 рублей до 4210 рублей за пачку. Прежняя цена была согласована только до конца марта из-за «высокой социальной значимости» лекарственного препарата.

ФАС приняла решение о согласовании предельной отпускной цены, заявленной на регистрацию ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (Россия), на следующий лекарственный препарат, включённый в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов:...