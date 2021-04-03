В России создадут закон, облегчающий легализацию мигрантов-нарушителей

https://static.news.ru/photo/a08c23bc-7b64-11e9-aad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Законопроект, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства легализовать своё пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения, разрабатывает МВД России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В ведомстве сообщили , что законопроект будет определять порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых условиях.

В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований в сфере миграции, урегулировать своё правовое положение в течение определённого периода времени, — рассказал собеседник агентства.

При этом к данным гражданам не станут применять никаких мер воздействия, а те, что были приняты раньше, отменят.

В ведомстве отметили, что разработка закона проходит в рамках реформирования миграционного законодательства страны, концепция законопроекта одобрена кабмином.

В настоящее время в России нет института «миграционной амнистии», но ряд законов позволяет некоторым категориям иностранцев и лиц без гражданства легализовать своё положение в РФ. В частности, по закону о гражданстве президент может определить группу лиц, имеющих возможность подать заявление о приёме в российское гражданство.

Кроме того, гражданство могут получить люди, долгое время находившиеся в стране и имевшие при этом неурегулированный статус.

На урегулирование правового статуса направлен закон о выдаче временных удостоверений личности сроком на 10 лет лицам без гражданства, находящимся на территории РФ. Этот закон вступит в силу 24 августа 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что законопослушных мигрантов хотят защитить от выдворения в их страны. Для этого необходимо переработать список нарушений, за которые можно депортировать человека.