18+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

В России сократилась численность населения

21:38, 28 января 2022
В России сократилась численность населения
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Численность населения России по итогам 2021 года снизилась с 146,2 млн человек, до отметки в 145,5 млн. При этом COVID-19 стал основной причиной смерти более 390 тысяч человек, такие данные приводит Росстат. 

Естественная убыль населения стала рекордной в новейшей истории государства. В 2021 году умерло 1 млн 42,7 тыс. человек, когда в 2020 скончались 688 тыс., а у 2019 — 317 тыс.

Предыдущий максимум был зарегистрирован в 2000 году и составил 958,5 тыс. человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину, что население Москвы за последние 10 лет выросло на 1,5 млн. Он сообщил, что в городе на данный момент проживает почти 13 млн человек.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео