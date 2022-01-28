В России сократилась численность населения

Численность населения России по итогам 2021 года снизилась с 146,2 млн человек, до отметки в 145,5 млн. При этом COVID-19 стал основной причиной смерти более 390 тысяч человек, такие данные приводит Росстат.

Естественная убыль населения стала рекордной в новейшей истории государства. В 2021 году умерло 1 млн 42,7 тыс. человек, когда в 2020 скончались 688 тыс., а у 2019 — 317 тыс.

Предыдущий максимум был зарегистрирован в 2000 году и составил 958,5 тыс. человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину, что население Москвы за последние 10 лет выросло на 1,5 млн. Он сообщил, что в городе на данный момент проживает почти 13 млн человек.