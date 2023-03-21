В России резко подорожает популярная крупа «Коммерсантъ»: рис подорожает на 30% из-за неурожая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена на рис в России может увеличиться на 10-30% из-за проблемы с урожаем в Краснодарском крае, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Отмечается, что производители рисовой крупы уже уведомили торговые сети о повышении цен.

По словам источника издания, среди производителей, рост цен может привести к снижению спроса на российский рис и переключению части потребителей на гречневую крупу, которая остается более доступной.

Ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что высокие цены на огурцы в России сохранятся до мая, пока в магазинах не появятся отечественные овощи. Экономист пояснил, что российские огурцы в овощехранилищах могут продержаться до декабря, а затем страна начинает импортировать этот овощ. Он при этом подчеркнул, что огурцы не являются дефицитным товаром.

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов ранее сообщил, что картофель в России может подорожать на 20–25% в ближайшие три месяца. Причем российский картофель подорожает не так сильно, но сильное повышение средних цен произойдет за счет импортных корнеплодов. Аналитик также допускает, что цены на морковь, свеклу и капусту могут вырасти на 10–15% на фоне сокращения запасов урожая прошлого года.