В России разработали 20-кратный снайперский прицел

Прицел сверхвысокой кратности разработали в России на Красногорском заводе им. С. А. Зверева (входит в государственную корпорацию «Ростех»). Он отличается широким диапазоном поправок, что позволяет работать на дистанциях до 1,5 км. Переменная кратность прибора, который выпускается под маркой «Зенит», составляет от 5 до 20. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерального директора предприятия Александра Новикова, прицел с индексом ПО 5-20×56 может выдерживать отдачу от выстрела крупнокалиберного оружия.

Мы получили прицел с достаточно большим диапазоном ввода поправок по вертикали, что позволяет ему быть более универсальным и совершенно спокойно работать на дистанциях до 1,5 тысячи метров, — уточнил Новиков.

Он отметил, что на Армейских международных играх прицелы «Зенит» показали эффективность на уровне лучших иностранных образцов. На чемпионате по тактической стрельбе, который прошёл в рамках игр, стрелок с прицелом «Зенит» занял первое место в номинации «Снайпинг».

Ранее сообщалось, что новый российский автомат, который разрабатывает концерн «Калашников», может использоваться для улучшения навыков бойцов. Чем больше будет такого оружия, тем эффективнее будет процесс обучения военных. Об этом рассказал полковник в отставке, кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук Анатолий Цыганок.

По его словам, искусственный интеллект сейчас внедряется в российские вооружённые силы, что повышает их эффективность. При этом есть опасность, что «умное» оружие могут взломать, поэтому крайне важно будет продумать надёжную систему защиты.