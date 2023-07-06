В России рассказали о новом этапе контрнаступления ВСУ Военэксперт Дандыкин: ВСУ начнут новую фазу наступления в конце недели

ВСУ могут перейти к новой фазе контрнаступления в конце недели, сообщил «Известиями» военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинская армия перейдет к активным действиям после завершения перегруппировки своих частей. Так, считает Дандыкин, Киев постарается продемонстрировать результат перед саммитом НАТО 11-12 июля в Вильнюсе.

Они должны что-то предъявить перед саммитом НАТО. Страны альянса платят деньги, они должны получить результат. Там люди умеют считать и деньги, и снаряды. У украинских сил еще остались серьезные резервы, но они им вряд ли помогут, — сказал он.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ начали артподготовку у Орехова перед наступлением на Запорожском фронте. В канале отметили, что украинская армия стала осуществлять активную перегруппировку штурмовых групп на всей линии соприкосновения. В некоторых местах, по сведениям военкоров, были замечены несколько пикапов и бронемашин, подвозившие пехоту. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что предстоящий саммит НАТО не удовлетворит ожидания украинского общества. Он добавил, что видел черновики речей выступающих и знает, о чем пойдет речь на саммите.