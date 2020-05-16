В России проведено более 6,6 млн тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/ca233b92-9743-11ea-b1b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

Лабораторные исследования по выявлению коронавируса нового типа проведены в России более 6,6 млн раз, из них 242 392 — за последние сутки, сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство сообщает, что под медицинским наблюдениям, по данным на утро 16 мая, остаются 259 802 человека.

По состоянию на 15 мая в России выявили 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, не справились с болезнью 2418 человек, информирует стопкоронавирус.рф.

Как писал NEWS.ru ранее, подсчёт статистики жертв коронавирусной инфекции нового типа ведётся на основании свидетельств о смерти, предоставляемых судмедэкспертами и патологоанатомами, сообщил главный внештатный патологоанатом Министерства здравоохранения России Георгий Франк.