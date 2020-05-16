Россия

В России проведено более 6,6 млн тестов на коронавирус

09:57, 16 мая 2020
Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

Лабораторные исследования по выявлению коронавируса нового типа проведены в России более 6,6 млн раз, из них 242 392 — за последние сутки, сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство сообщает, что под медицинским наблюдениям, по данным на утро 16 мая, остаются 259 802 человека.

По состоянию на 15 мая в России выявили 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, не справились с болезнью 2418 человек, информирует стопкоронавирус.рф.

Как писал NEWS.ru ранее, подсчёт статистики жертв коронавирусной инфекции нового типа ведётся на основании свидетельств о смерти, предоставляемых судмедэкспертами и патологоанатомами, сообщил главный внештатный патологоанатом Министерства здравоохранения России Георгий Франк.

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