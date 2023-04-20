В России почти закончились иномарки массового сегмента «Известия»: в РФ осталось немногим более 300 иномарок массового сегмента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В автосалонах России осталось 313 новых иномарок массового сегмента Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai, сообщают «Известия». Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» вовсе утверждает, что счет реально доступных машин идет на десятки. На фоне дефицита в 1,5–2 раза выросли цены, а ввозить машины средней ценовой категории по параллельному импорту невыгодно.

Если говорить о реальных запасах, то счет пошел не на тысячи и не на сотни, а на десятки. Некоторых марок, например Renault, не осталось совсем. На сайтах же вместе с автомобилями в наличии указываются и автомобили под заказ, которые еще надо ввезти в страну, — рассказали в «Российских автомобильных дилерах».

Маркетплейс Fresh Auto оценивает количество доступных автомобилей указанной группы в 200–500.

В ближайшее время у российских потребителей останется выбор в основном между китайскими и отечественными машинами, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

По сути, сейчас из доступных машин на рынке есть только модели АвтоВАЗа. Также недавно начались продажи китайских седанов Kaiyi E5, выпуск которых в конце прошлого года начался в Калининградской области на заводе «Автотор», — оценил он ситуацию.

Перспективы иранских и индийских автопроизводителей в РФ эксперт назвал «весьма туманными». В целом ситуация может помочь именно российскому автопрому, его начнут больше покупать, считает Бургазлиев.

В АвтоВАЗе же журналистам сообщили, что в 2023 году собираются удвоить производство.

Ранее стало известно, что комиссия правительства РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода немецкого автоконцерна Volkswagen под Калугой. Его приобретет автодилер «Авилон».