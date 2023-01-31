В России ответили на обвинения США по ДСНВ Вице-спикер Совфеда Косачев: обвинения США по ДСНВ являются несправедливыми и даже лживыми

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал обвинения США по ДСНВ несправедливыми и лживыми, пишет РБК. По его словам, в самих обвинениях он не увидел «ничего критичного». Парламентарий подчеркнул, что первым обязательства по ДСНВ нарушил Вашингтон условиями, при которых Москву ограничили бы в правах на проведение инспекций.

Первым обязательства по ДСНВ нарушил Вашингтон, пытаясь создать условия, при которых они бы в одностороннем порядке осуществляли полномочия по инспекциям, а для Москвы такие права были бы ограничены, — сказал Косачев.

Он отметил, что считает более критичным выход США из всех остальных договоренностей с Россией по контролю над вооружениями, включая договоры о ПРО, ракетах средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу.

Государственный департамент США впервые обвинил Россию в нарушении договора СНВ, ранее написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад ведомства, направленный в конгресс. Суть претензии, по данным издания, заключается в том, что Москва отказывалась разрешить инспекции и отклоняла просьбы Вашингтона о встрече для обсуждения вопросов соблюдения документа. По мнению американских дипломатов, отсутствие инспекций «затрудняет проверку количества боеголовок, развернутых Россией».