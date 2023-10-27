В России назвали «хамством» слова британского министра о контактах с ХАМАС Посольство РФ назвало хамством слова Гранта Шаппса о контактах Москвы с ХАМАС

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Грант Шапп

Высказывания министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о контактах России с палестинским движением ХАМАС являются хамскими и провокационными, заявили в посольстве РФ в Лондоне. По словам дипмиссии, которые приводит РИА Новости, контакты Москвы с группировкой были направлены исключительно на решение вопроса освобождения заложников в секторе Газа.

Данные комментарии носят откровенно хамский и провокационный характер... Наши контакты в Москве были подчинены прежде всего реализации первоочередной гуманитарной задачи освобождения иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа. Среди которых, как известно, есть и британские подданные, — уточнили в посольстве.

Грант Шаппс высказался по поводу переговоров России с представителями ХАМАС, которые состоялись в Москве, в социальных сетях. Британский политик назвал контакты сторон «встречей тирании с терроризмом», добавили в дипмиссии.

Ранее посольство РФ в Израиле прокомментировало обвинения со стороны страны в поддержке терроризма. Дипломаты отметили, что Россия решительно осуждает насилие в любой форме, которому подвергаются мирные люди. В посольстве подчеркнули, что контакты и действия России как на Ближнем Востоке, так в международных организациях направлены на скорейшее освобождение заложников, находящихся в секторе Газа. Также Москва решает вопросы об эвакуации российских и других иностранных граждан с территории анклава. Поэтому обвинения, озвученные Израилем, неприемлемы.