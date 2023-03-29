В России начнется обязательная маркировка пива В России с 1 апреля начнется обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 апреля текущего года в России начнется обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. С 1 октября маркировка коснется напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в остальных видах упаковки. Введение маркировки предшествовал эксперимент, продолжавшийся почти два года, в котором участвовали 359 компаний, передает РИА Новости.

Маркировка пива в кегах осуществляется с использованием стикеров. Однако, следующие этапы маркировки — на пластиковых и стеклянных бутылках, а также на алюминиевой банке — будут гораздо более технологически сложными. Потери от неправильного выбора технологии нанесения могут достигать десятков и сотен миллионов рублей в год для крупных производителей.

Введение маркировки обусловлено высокой долей нелегального оборота пива и пивных напитков. В 2021 году доля нелегального оборота выросла на 9,4 процентного пункта, достигнув 16,6% от общего объема производства. Выпадающие доходы бюджета от безакцизного пива оцениваются ежегодно до 30 миллиардов рублей.

Отмечается, что маркировка не повлияет на цены для потребителей, так как вклад маркировки в рост себестоимости не превысит 0,43% за шесть лет. Бюджетный эффект от введения маркировки оценивается более чем в 38,6 миллиарда рублей в год, при том, что баланс доходов и расходов государства и бизнеса составит 265,1 миллиарда рублей.

Ранее специалисты Роскачества начали проверку аналогов Coca-Cola и Pepsi, которые продаются в России после ухода оригинальных брендов. Причиной стало то, что потребители все чаще жалуются на вкус этих напитков.